"Netflixen op de trein"

ZAP | 'Thuis'-actrice (Thilly) Lauren Müller (31) 04 januari 2020

"Mijn smartphone is een goede vriend. En ideaal om de tijd te doden tussen twee opnames door, of als ik op de trein zit. Kattenvideo's, Instagram, Netflix... Handig dat je ze altijd en overal bij de hand hebt. Ik gebruik dan wel oortjes, want ik vind het zelf ook niet leuk als ik kan meeluisteren wanneer andere reizigers bellen of tv-kijken."

