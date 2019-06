Exclusief voor abonnees 'Netflix voor games' op komst, en Belgen mogen één van eerste spellen maken 08 juni 2019

De Belgische gameontwikkelaar Larian Studios werkt aan één van de eerste videogames voor Google Stadia, de gamedienst van de gelijknamige internetgigant. 'Baldur's Gate 3: The Black Hound' heet het spel. Games op Google Stadia zullen ongeveer werken zoals series op Netflix: de dienst draait op de servers van het technologiebedrijf, waardoor de spelletjes op tv's, pc's, tablets en smartphones gestreamd kunnen worden. "Stadia is de volgende sprong, het is behoorlijk revolutionair", zegt Swen Vincke, oprichter van Larian Studios. "Door het spel naar Stadia te brengen, zal iedereen het in de hoogste kwaliteit kunnen spelen."