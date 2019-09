Exclusief voor abonnees "Net zoals grote voetballanden" FRANSE EX-TOPREF FRÉDY FAUTREL WORDT BAAS VAR-DEPARTEMENT 24 september 2019

De voetbalbond investeert in een extra VAR-manager. De Franse ex-topref Frédy Fautrel, die in Frankrijk ook de VAR hielp ontwikkelen, krijgt vanaf deze week de verantwoordelijkheid over de opleiding, begeleiding en evaluatie van videorefs in België.

Niet dat Fautrel voor een aardverschuiving in het organigram zorgt: het is een extra functie die eigenlijk al voorzien was in het Masterplan om de Belgische arbitrage te verbeteren. Vier maanden geleden was dat plan met veel bombarie door consultant David Elleray in Tubeke voorgesteld. "We moesten de functie alleen nog invullen, en nu hebben we de juiste man voor de juiste plaats gevonden", zegt Frank De Bleeckere als rechterhand van Bertrand Layec, technisch directeur van het Professional Refereeing Department van de KBVB.

De Bleeckere ziet de aanstelling van een VAR-manager in lijn met wat de UEFA wil. "De grote voetballanden hebben al een VAR-manager. De videoarbitrage is niet meer weg te denken in het voetbal, steeds meer landen voeren de VAR in. Dan heb je ook specialisten nodig die dagelijks daarmee bezig zijn."

Begeleiden en evalueren

Fautrel krijgt zo de verantwoordelijkheid over het hele VAR-protocol in België. Hij zal de opleiding aansturen, aanwezig zijn op stages van de refs, de mensen in het VAR-busje zo goed mogelijk begeleiden en de evaluatie overzien. De Bleeckere kent Fautrel uit zijn verleden als topref. "Maar het is niet zo dat ik hem voorgedragen heb. De Professional Refereeing Board (waarin David Elleray, bondscoach Roberto Martínez en voetbalbond-CEO Peter Bossaert zetelen, red.) heeft hem gekozen en aangesteld."

Fautrel heeft adelbrieven als ex-topref. Tussen 2005 en 2016 leidde Fautrel meer dan honderd UEFA- en FIFA-matchen, met ook enkele CL-affiches. Op het EK 2012 en 2016 was hij assistent-ref. Na 2016 hielp hij bij de Franse federatie (FFF) de VAR ontwikkelen en leidde hij als scheidsrechtersbaas het technische departement van de profrefs. Deze zomer verliet hij de FFF.

Weg met busjes

Geknipte expertise dus volgens de KBVB. Over concrete actiepunten is nog niet gecommuniceerd, al wil de bond op termijn van de VAR-busjes afstappen en net zoals in Duitsland (Köln) of Nederland (Zeist) de VAR centraliseren. Fautrel begint deze week aan zijn missie. De Bleeckere: "Woensdag is er een stage in Tubeke. Daar zal hij voor het eerst kennismaken met onze refs."