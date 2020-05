Exclusief voor abonnees "Net nu zijn rug toeliet om weer ritjes te maken" Martin (61) crasht met motor 11 mei 2020

Eén van de dodelijke verkeersslachtoffers van afgelopen weekend is motorrijder Martin De Cuyper (61) uit de Zottegemse deelgemeente Velzeke. De aannemer liet zaterdag het leven in Zwalm. Een personenwagen draaide plots voor hem de weg op en hij kon geen kant meer op. Martin overleed ter plaatse, de bestuurster van de wagen moest door de brandweer worden bevrijd en werd in levensgevaar afgevoerd. De drie kinderen van Martin, twee zonen en een dochter, zoeken steun bij elkaar. "Papa kocht zijn motor zo'n vier jaar geleden, maar kon er door rugproblemen een tijdje niet meer mee rijden. Het ging net wat beter met hem, waardoor hij opnieuw zijn geliefde ritjes kon maken. Het nieuws van zijn ongeval komt heel hard aan. Niet enkel bij ons, maar in het hele dorp. Papa was goed gekend en geliefd in de streek, we gaan hem zo hard missen." (FEL/CMG)

