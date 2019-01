"Net iets te veel betaald" voor Duurste Blauwvintonijn ooit € 2,7 miljoen 07 januari 2019

In Japan is een blauwvintonijn van 278 kilogram geveild voor een recordprijs van 2,7 miljoen euro. Dat gebeurde op de eerste veiling van het jaar die de vismarkt van Tokio hield. Kiyoshi Kimura, eigenaar van de restaurantketen Sushi Zanmai, telde zo liefst 9.712 euro per kilo neer. "De tonijn ziet er zo smakelijk en vers uit, maar ik denk dat ik een beetje te veel heb betaald", zo bekende de man achteraf. "Ik had verwacht rond de 50 of 60 miljoen yen te betalen, maar het werd vijf keer zo veel." In 2013 betaalde Kimura 1,3 miljoen euro voor een tonijn van 222 kilo. Internationaal is forse kritiek op het vissen op blauwvintonijn. Het Wereld Natuur Fonds heeft de soort op de lijst met bedreigde diersoorten staan.

