"Net hartmassage geleerd. En toen had papa die nodig": dochter en echtgenote redden leven van Jan Celien Moors

26 maart 2019

05u00 0 De Krant Van reanimeren kenden Tessy (38) en haar moeder Rita weinig, tot Frances Lefebure in 'Make Belgium Great Again' hen en duizend anderen overhaalde een reanimatiecursus te volgen. Zonder die cursus was papa Jan (61) er niet meer geweest - hij kreeg begin deze maand een hartstilstand.

Tien dagen is Jan intussen uit het ziekenhuis, en in zijn living in Itegem hangen de slingers en tekeningen met 'Welkom thuis!' nog aan de muur. Sinds hij een jaar geleden met pensioen ging na een carrière als logistiek beheerder, wroet hij graag met de handen in de tuin, en gaat hij als Jehovah's getuige van deur tot deur. Kerngezond was Jan, maar aan 7 maart van dit jaar heeft hij geen herinneringen meer.

