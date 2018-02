"Net de hellingen die ik al ken" Van Aert 24 februari 2018

00u00 0

Veldritwereldkampioen Wout van Aert hield zich aan de vooravond van de Omloop op de vlakte. "Ik realiseer me dat de hele wielerwereld benieuwd is naar wat ik waard ben. Dat ben ik zelf ook, want ik heb geen enkel referentiepunt." Stijn Devolder, wegkapitein bij Van Aerts team Veranda's Willems-Crelan, is optimistisch. "Wout straalt rust en zelfvertrouwen uit. En zijn topvorm van het WK veldrijden is hij op twee weken niet kwijt. Ik denk dat hij een goede Omloop zal rijden." Gisterenvoormiddag trok het duo op pad voor een verkenning van zo'n 60 kilometer, met de Holleweg, Haaghoek, Leberg, Molenberg en Berendries. De laatste 40 kilometer richting Meerbeke werden met de wagen verkend. Devolder: "Veel geheimen heeft de finale niet. Belangrijker was het inschatten van de windrichting tussen de hellingen en het bepalen van de bandendruk."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN