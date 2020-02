Exclusief voor abonnees ...net als Barcelona en Messi 07 februari 2020

Ook voor Barcelona zit het avontuur in de Copa del Rey er op. De Catalanen gingen in de derde van vier minuten extra tijd onderuit bij Athletic Bilbao. Iñaki Williams velde het harde verdict voor Barça, na een cupmatch waarin het er behoorlijk grimmig aan toe ging. Van de tien gele kaarten waren er zeven voor Barcelona, ook Messi ging nog voor de pauze in het boekje van de scheidsrechter. Alweer een opdoffer dus voor coach Quique Setien, die Frenkie de Jong en invaller Antoine Griezmann huizenhoge kansen de nek zag omwringen. Athletic Bilbao, Real Sociedad, Granada en tweedeklasser Mirandes spelen de halve finales van de Copa del Rey. (LUVM)