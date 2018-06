"Nergens spijt van" Bemelmans 01 juni 2018

Als 'lucky loser' een 2-0-voorsprong hebben in de tweede ronde van Roland Garros tegen een andere 'lucky loser' om in de volgende ronde tegen de jonge Maximilian Marterer (ATP 70) te spelen. En toch die kans niet grijpen. Een mens zou voor minder diep ontgoocheld zijn. Niet zo Ruben Bemelmans (ATP 110), die gisteren met 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 verloor van Jurgen Zopp (ATP 136). "Pas op, ik ben teleurgesteld. Dit was een mooie loting voor een tweede ronde", wist de Limburger. "Ik was ook goed begonnen, maar in de derde set begon hij beter te spelen. Bij mij viel de service weg en ik was niet meer agressief genoeg, nam te weinig initiatief. Die nederlaag vandaag is jammer, maar ik ga sowieso met een positief gevoel naar huis en heb nergens spijt van." De Belgische supporters probeerden in de vijfde set van deze bijna vier uur durende wedstrijd Bemelmans erdoor te sleuren, maar zonder succes. "Ik heb alles gegeven, maar het was net niet goed genoeg vandaag", aldus de Maasmechelaar. Bemelmans gaat niettemin met een opgeheven hoofd naar het grasseizoen: "Ik ga hier niet te lang blijven bij stilstaan. Ik heb mijn vechtlust terug. Dat moet ik doortrekken naar het gras. Ik speel in Stuttgart, Halle en de kwalificaties van Wimbledon. Ik kijk ernaar uit." (FDW)

