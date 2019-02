"Nergens anders wordt de videoref zo verketterd als bij ons" 05 februari 2019

Petje af voor refs

Normaal ga ik op zondag naar mijn favoriete club in vierde provinciale kijken, maar omdat ik grieperig was, heb ik op mijn sportkanaal gekeken naar Brugge-Gent en daarna naar Standard-Anderlecht. Wat ik daar te zien kreeg van de supporters en spelers van zowel Club als Standard deed mijn haar ten berge rijzen. Die haat had ik nog nooit gezien voor iets wat toch maar voetbal is. Ik doe mijn pet af voor die scheidsrechters die dat allemaal te verduren krijgen. U moest zich schamen, supporters, maar ook Preud'homme en Leko.

Leo Van Bael, Heist-op-den-Berg

