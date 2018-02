'Negerkop' mag negerkop blijven 12 februari 2018

Het gelijkenkansencentrum Unia gaat dan toch geen dossier openen tegen de naam 'negerkop', die de Limburgse bakkerij Vangrootloon geeft aan een chocoladegebakje. Die naam wordt al bijna 90 jaar gebruikt, maar een vrouw uit Tessenderlo had een klacht ingediend bij Unia tegen de volgens haar racistische benaming. De bakker kondigde daarop vorige week al aan het gebakje een nieuwe naam te zullen geven. Al bleek uit de meeste reacties dat een groot deel van de klanten de naam wou behouden. De bakker bekijkt deze week of het nog zinvol is de naam van het dessertje te veranderen. (RTZ)