Exclusief voor abonnees "'Neger' horen we zo vaak in het voetbal" Tweeling Henrique en Patrice Sapalo (28) Antwerpen, bedienden 04 juni 2020

00u00 0

"Wij spelen beiden al 17 jaar voetbal. Racisme komt daar heel vaak voor. Nog niet zo lang geleden riep een coach tijdens een match: 'Pak die negers', terwijl hij zelf gekleurde voetballers heeft in z'n ploeg. We nemen het hem niet kwalijk. Veel mensen leven in hun eigen bubbel en gaan nauwelijks in gesprek met anders gekleurden. Over racisme horen ze maar sporadisch. Tegen hen willen we nu echt zeggen: 'Informeer jezelf.'"

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen