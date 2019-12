Exclusief voor abonnees "Neen. De lat gelijk voor iedereen" Vipbehandeling in Belgische ziekenhuizen? 17 december 2019

00u00 0

Een kamer aan duizend euro per dag, met alle mogelijke luxe en comfort: moeten onze ziekenhuizen zich meer richten op de superrijken, zoals dat al in het buitenland gebeurt? "Neen, dat is totaal niet aan de orde", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuizen. "Een ziekenhuis dient om een ingreep te ondergaan. Het is geen hotel. Je moet het nodige comfort hebben als patiënt, maar wij willen niet dat ziekenhuizen luxekamers aanbieden. Dat leidt tot een tweesporengeneeskunde, waarbij je twee soorten behandelingen krijgt. Iedere patiënt moet met dezelfde zorg omringd worden. Het is niet de bedoeling dat ziekenhuizen hotelkamers gaan aanbieden. Wij zijn er absoluut voorstander van om voor iedereen de lat gelijk te leggen." (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis