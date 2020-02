Exclusief voor abonnees "Neem Maxim niets kwalijk" Mechele slaat mea culpa 21 februari 2020

Solskjaer noemde het 'a lack of concentration'. Eén onoplettendheid van Brandon Mechele hypothekeert de kansen van Club Brugge op de volgende ronde. Na een risicovolle ingooi van De Cuyper ging de ervaren centrale verdediger kinderlijk in de fout: "Heel jammer", zuchtte Mechele. "Dat is het leven van een verdediger: één klein foutje en dat wordt genadeloos afgemaakt. 't Was een inschattingsfout. Ik dacht dat de bal trager kwam, maar eens hij de grond raakte, schoof hij snel door. Zoiets mag niet gebeuren - achteraf bekeken had ik de bal beter ineens naar voren getrapt." De blunder van Mechele komt Club mogelijk duur te staan: "Dit is even balen, gelukkig is er over drie dagen weer een wedstrijd. Ik moet snel de knop omdraaien en me focussen op die match. Of ik Maxim (De Cuyper, red.) iets kwalijk neem? Neen, ik vraag de bal en dat is mijn verantwoordelijkheid. De bedoeling was om snel van flank te veranderen." (TTV)

