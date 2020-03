Exclusief voor abonnees "Neem geen ibuprofen zonder doktersadvies" 18 maart 2020

00u00 0

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt mensen die vermoeden dat ze het coronavirus hebben af om zonder doktersadvies het medicijn ibuprofen te nemen. "Er zijn geen studies die aantonen dat ibuprofen tot een hogere sterfte leidt, maar deskundigen onderzoeken de kwestie", zegt WHO-woordvoerder Christian Lindmeier. "Bij een vermoeden van coronabesmetting raden wij paracetamol aan in de plaats van ibuprofen. Dit geldt enkel voor de inname van medicijnen zonder raadpleging van een arts." Ibuprofen wordt verkocht onder merknamen als Spidifen, Nurofen en Brufen. Paracetamol, zoals Dafalgan, mag dus wel. Bij de WHO in Genève zijn overigens twee medewerkers besmet met het coronavirus. De twee zijn bij de eerste symptomen thuisgebleven en stellen het naar omstandigheden goed.

