Exclusief voor abonnees "Nee, mondmasker hoeft niet in sauna" Etienne Van der Zypen | Wellnessuitbater 25 juni 2020

00u00 0

Drieëneenhalve maand lang gaf Etienne Van der Zypen (71) uit Steenokkerzeel alleen maar geld uit, zonder dat er iets binnenkwam. Want zijn twee wellnesscomplexen, Thermae Boetfort in Steenokkerzeel en Thermae Grimbergen, doe je niet simpelweg op slot. "Het onderhoud van baden en tuinen heeft ons veel geld gekost, maar we zijn heel blij dat we opnieuw mogen openen. De klanten hebben ons ook gemist: drie mensen zijn permanent in de weer met vragen te beantwoorden en reservaties te noteren." Hij baalt wel een beetje dat zijn centra pas vanaf 1 juli open mogen. "Zonovergoten weer zoals dit zorgt voor topdagen: klanten komen dan ontspannen in de tuin en nemen een frisse duik in de zwemvijver." Van der Zypen moet zich nog informeren over wat hij allemaal mag openen, maar besliste al dat alle arrangementen vooraf gereserveerd moeten worden. "Ook de betaling gebeurt online. Uiteraard houden we rekening met de anderhalvemeterregel. Mondmaskers zijn alleen in de vestiaire en aan de receptie verplicht. Ook bouwen we kleinere sauna's bij voor wie het liefst in zijn eigen bubbel relaxt. Extra hygiënemaatregelen komen er niet, omdat de lat op dat vlak sowieso hoog ligt. Privésauna's worden uiteraard na elk gebruik volledig ontsmet."

