04 november 2019

Voor de zevende en voorlaatste keer mochten de kandidaten van 'Dancing with the Stars' gisteravond hun (gebrek aan) danstalent etaleren. In de halve finale kregen de kandidaten de opdracht om niet één, maar twee dansen tot een goed einde te brengen. Voor Kelly Pfaff en danspartner Andrei een kolfje naar hun hand: de twee kroonden zich met 75 punten tot de onbetwiste juryfavoriet in het VIER-programma. Viktor Verhulst en Natascha hadden het deze week alweer moeilijk, want ze bungelden na het jurycommentaar opnieuw onderaan. Viktor hield de eer aan zichzelf en riep na zijn eerste dans de stemmende kijkers op om de andere kandidaten naar de finale te helpen. "De beste dansers verdienen het om in de finale te staan", zei hij. En de stemmers volgden zijn advies. "Nee, ik ga niet blijven dansen. Ik heb niet de dansbenen. Ik had ze niet toen ik hier aan begon, en ik heb ze nog steeds niet gevonden. Maar ik vond het wel ongelofelijk fijn om te doen", klonk het achteraf bij Viktor. "Volgende week kom ik sowieso kijken." In de finale van zondag neemt Kelly Pfaff het op tegen Julie Vermeire en Jani Kazaltzis. (IDR)

