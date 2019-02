"Nee, er is geen voedselcrisis", zegt president Venezuela 13 februari 2019

00u00 0

Een ondervoed kind wordt verzorgd in een hospitaal in Venezuela. Gebrek aan voeding is een groot probleem in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens oppositieleider Juan Guaidó - die zichzelf in januari tot president uitriep - liggen 300.000 Venezolanen op sterven "door gebrek aan medicijnen en voedsel".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN