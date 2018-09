"Nederlandse moordverdachte morgen uitgeleverd" 04 september 2018

Jos Brech, de 55-jarige hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen, zal vermoedelijk morgen uitgeleverd worden aan Nederland. Dat melden de Spaanse publieke omroep RTVE en de Nederlandse zender NOS. Brech zou met enkele agenten om 15 uur vanuit Barcelona naar Nederland vliegen. Voorlopig is het onduidelijk waar hij zal landen en naar welke gevangenis hij zal gaan. Het Openbaar Ministerie in Limburg wil over zijn aankomst niks lossen.

