"Natuurlijk helpt filosofie in tijden van corona"

Door het confinement in Frankrijk kan Guillaume Martin amper trainen. "We moeten binnen een cirkel van 1 kilometer rond ons huis blijven", zegt hij. "Ik train nu vooral op rollen en af en toe doe ik een klein toertje met de mountainbike hier in de buurt." Verre van ideaal voor iemand die zijn zinnen had gezet op de Tour de France, een wedstrijd waarvan nog steeds niet zeker is of ze doorgaat. "Je kunt je daar heel erg in opwinden", zegt hij. "Of je kunt, zoals ik, Epicurus volgen en je alleen bezighouden met dingen waar je vat op hebt. Mijn conditie hangt af van mijn eigen inspanningen; of de Tour doorgaat, niet. Ik vind wel dat de Ronde van Frankrijk niet te snel geschrapt mag worden: zelfs zonder publiek kan de Tour voor veel mensen een welgekomen en broodnodig straaltje licht zijn na een aantal maanden van duisternis."

