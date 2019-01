"Natúúrlijk heb ik gejuicht" Vanlerberghe 28 januari 2019

Jordi Vanlerberghe, die door Club Brugge uitgeleend wordt aan KVO, plaatste na amper één minuut het leer perfect onder de opspringende muur in de rechterhoek. De middenvelder vierde zijn eerste competitiegoal uitbundig. "Natuurlijk heb ik gejuicht. Het zou belachelijk zijn dat niet te doen. Als Club me zou terughalen en ik scoor tegen Oostende, dan zou ik ook juichen. Dat lijkt me doodnormaal. Kijk, ik wist dat de muur van Club Brugge vaak opspringt bij vrije trappen. En ik wist vooral nog dat bij hen de doelman verantwoordelijk is voor zijn hoek. Soms is het nuttig om dingen te onthouden, hé." (LUVM)

