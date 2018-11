"Nations League? Iemand heeft ook ooit als eerste het WK moeten winnen" Januzaj 14 november 2018

Sinds dat doelpunt tegen Engeland weet u: Adnan Januzaj (23) rekent niet. Ook niet in de Nations League. "Ik wil die competitie winnen", aldus de aanvaller, opvallende streep in de rechterzijde van het kapsel. "Het maakt me niet uit dat het om een nieuw format gaat. Iemand heeft toch ook ooit als eerste het WK of de Champions League moeten winnen?" Voorts een doelstelling bij Januzaj: zichzelf tonen aan de Belgische fans. "Want ik heb af en toe het gevoel dat de mensen me nog niet zo goed kennen. Pas op, dat is normaal, ik heb nog niet veel in België gespeeld, maar het zou leuk zijn om me andermaal te bewijzen." De scouts moet hij alvast niet meer overtuigen: "Er is voortdurend veel interesse. Ach, ik ben er niet mee bezig. Ik zit goed bij Sociedad, waar ik veel kan spelen." (PJC)

