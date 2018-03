'National Geographic' excuseert zich voor racistisch verleden 14 maart 2018

'National Geographic' slaat mea culpa over zijn racistische verleden met een speciale 'rassen-editie'. Op de cover: Marcia en Millie Bigs, twee-eiige tweelingzusjes met elk een andere huidskleur, net zoals hun ouders. Naar aanleiding van 'The Race Issue' nam 'National Geographic' zijn berichtgeving van de voorbije vijftig jaar onder de loep. Daarbij viel hoofdredactrice Susan Goldberg net niet van haar stoel. Zo stond in een oude editie in een bijschrift over aboriginals dat "Zuid-Australische zwarten de minst intelligente van alle mensen zijn". "Laten we niet toegeven aan het hedendaagse schaamteloze gebruik van racisme als politieke strategie en bewijzen dat we beter zijn dan dit", besluit Goldberg.

