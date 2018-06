"Napoli weigerde Witsel" 25 juni 2018

Stond Axel Witsel op een zucht van Napoli? Volgens Italiaanse media wel. Voorzitter Aurelio De Laurentiis verklaarde vorige week dat er hem een aanbod gedaan werd om Slovaaks international en sterkhouder Marek Hamsik (30) weg te halen. "Ik wilde 35 miljoen euro, vervolgens was er sprake van 30 miljoen, maar uiteindelijk werd er maar 15 miljoen geboden", aldus De Laurentis. "Plus een speler in ruil. Nu, het ging om iemand die in China speelde. Als je het mij vraagt, is iemand die in China speelt, vergeten hoe je in Italië en Europa moet spelen. Als ze mij maandag geen 30 miljoen bieden, verhoog ik de prijs naar 40 miljoen." De voorzitter weigerde man en paard te noemen, maar het zou om Axel Witsel en zijn Chinese club Tianjin Quanjian gaan. Pikant detail: Witsel stond in 2016, toen hij nog onder contract stond bij Zenit, dicht bij een transfer naar Napoli. Hij had toen zelfs een persoonlijk akkoord, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

