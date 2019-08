Exclusief voor abonnees "Nafi is zeker van zichzelf" Coach Lespagnard 19 augustus 2019

00u00 0

Roger Lespagnard is op zijn 72ste nog altijd wel te vinden voor een grapje. "6m86. Kon beter, hé. Ik ben een beetje ontgoocheld." Uiteraard meent de Luikse trainer van Nafi Thiam er geen woord van. Hij was in de wolken met het nieuwe nationaal record van zijn atlete en dan vooral met de regelmaat die ze in haar sprongen legde. "Dat wil zeggen dat ze zeker is van zichzelf. Mentaal is dat erg belangrijk omdat we vóór het WK in Doha geen verspringen meer doen - buiten op training dan. Maar nu weet Nafi wat ze waard is."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis