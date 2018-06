"Nadal is zo geweldig eenvoudig" 07 juni 2018

Gevraagd naar de kanshebbers op de titel nam Justine Henin niet al te veel risico's. "Ik denk dat Nadal gaat winnen. Niet echt origineel, maar ik hoop wel dat hij wat tegenstand gaat ondervinden. En bij de dames zie ik graag Halep zegevieren. Hopelijk wordt het voor haar derde keer, goede keer." Een elfde titel voor Nadal zou onwaarschijnlijk straf zijn. "Maar hij is sowieso buiten alle categorie, ook in zijn mentaliteit", weet Henin. "Ik heb de kans gehad om hem enkele dagen geleden te interviewen en hij is zo geweldig eenvoudig. Velen zouden lessen kunnen nemen van hem. Hij blijft loyaal naar zijn team toe, zoekt nooit excuses en denkt altijd vooruit. Hij is tegelijk ambitieus en bescheiden. Er zijn gelijkenissen tussen ons: ook bij mij is het succes me nooit naar het hoofd gestegen en ik bleef ook lang bij dezelfde entourage. Ik heb mijn loopbaan een beetje zoals die van hem opgebouwd. De man achter de carrière draagt alleszins veel bij aan de grote kampioen die hij is."

