"Nachtwerk om lek te dichten" Bpost 22 februari 2018

00u00 0

Nadat onze redactie bpost op de hoogte gebracht had van het lek, besliste het bedrijf meteen in te grijpen. "Komende nacht voeren we een eerste aanpassing door", bevestigde woordvoerster Barbara Van Speybroeck omstreeks 21 uur. Bpost geeft toe dat het registratiesysteem maandenlang te omzeilen was. "Normaliter 'matcht' ons systeem het e-mailadres waarmee de bestelling gebeurde met het e-mailadres dat opgegeven werd tijdens de registratie. Als de webshop het e-mailadres niet doorgeeft, controleert ons systeem of de voor- en familienaam en het adres van de besteller overeenstemmen met de gegevens in onze nieuwe databank. Nu blijkt dat die 'secundaire controlemanier' kan worden misbruikt, wordt die uit het systeem gehaald. Na deze eerste aanpassing gaan we de komende dagen aan een structurele oplossing werken om de identificatie nog secuurder te laten verlopen." Volgens bpost zijn er nog geen fraudegevallen gerapporteerd die gelinkt kunnen worden aan het lek. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN