'Nachtwacht' krijgt eigen film 17 mei 2018

00u00 0

Groot nieuws voor de fans van de Ketnet-reeks 'Nachtwacht'. In Schemermeer, de locatie in Geraardsbergen waar de afleveringen worden ingeblikt, verklapten Vladimir (Louis Thyssen), Keelin (Céline Verbeeck) en Wilko (Giovanni Kemper) dat er deze winter een eerste film in de zalen komt. 'De poort der zielen' wordt verwacht op 12 december. Maar voor het zover is, komt het trio ook met een nieuw album. Dat stelden ze gisteren, te midden van heel wat jonge fans, voor. Al blijft 'Nachtwacht' een atypische kinderreeks. "We beseffen dat het soms best eng kan zijn", aldus Céline. "Maar in de serie krijgen kinderen ons niet enkel als elf, weerwolf of vampier maar ook als normaal personage te zien. Dan zien ze dat we ook lief en vriendelijk kunnen zijn." De cd 'Nachtwacht' ligt nu in de winkel. (SVH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN