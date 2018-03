"Nachtdiensten zijn veel slechter voor het bioritme" 26 maart 2018

LANGER BUITEN

Of de zomertijd al dan niet energiebesparend is, laat ik

in het midden. Of sommige mensen er last van hebben, waarschijnlijk wel. Maar waar iedereen wel bij vaart, is dat de zomertijd ons de mogelijkheid biedt om tijdens het voorjaar en de zomer een uurtje langer buiten te genieten na een drukke werkdag.

Kenneth Goedertier

