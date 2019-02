"Naast grote investeringen gegrepen door reputatie van 'stakingsland'" Agoria-topman 14 februari 2019

De reputatieschade door de staking is groter dan de schade in euro's. Dat meent Marc Lambotte, CEO van technologiefederatie Agoria. "We hebben in de hoofdzetels van de grote internationale bedrijven de reputatie van een land waar altijd wordt gestaakt, van een onbetrouwbaar land om in te investeren. Hier in België legt voortdurend wel iemand het werk neer. Is het nu een nationale staking, een staking van het openbaar vervoer of van de luchtverkeersleiders. Dat onderscheid wordt in het buitenland niet gemaakt. Dat zorgt ervoor dat moederhuizen van multinationals geen uitbreidingen plannen in ons land. Daarnaast zijn er Belgische bedrijven die deels om die reden richting Oost-Europa trekken." Lambotte zegt weet te hebben van grote investeringen waar ons land naast heeft gegrepen uit schrik voor stakingen. "Maar ik noem geen namen, dat zou hun negatieve reputatie bij hun buitenlandse moederhuizen alleen maar versterken."

