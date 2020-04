Exclusief voor abonnees "Naast elke covid-dode sterft een patiënt die te laat naar ziekenhuis kwam" 10 april 2020

Als diensthoofd van het Hartcentrum in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden wens ik vanuit mijn vakgebied bezorgdheid te uiten over de zorg voor de patiënten met hart- en vaatziekten. Naast de gekende ernstige Covid-19-problematiek met een oplopend dodental, sterven in België thans dagelijks 100 mensen door cardiovasculaire problemen. We merken in onze praktijk dat zich de laatste weken substantieel minder patiënten met acute problemen aanmelden. Dit wordt geschraagd door gegevens uit China en Italië, waar er een daling tot 80 %van het aantal infarcten gemeld wordt. Net als in onze eigen ervaring, blijken de mensen in een latere fase te komen, met name in shock of in een reanimatie-setting. Zo kan ik nu vandaag voor elke Covid-dode in ons hospitaal een overlijden van een andere patiënt opnoemen, die ons te laat heeft bereikt omwille van de maatregelen en de impact ervan op het denken van de mens. Het uiteindelijke exces aan mortaliteit zou dan wel eens (groten)deels cardiovasculair gedreven kunnen zijn. Mijn oproep aan de bevolking: zoek in geval van bijvoorbeeld pijn op de borst meteen gepaste medische hulp.

Luc Janssens

