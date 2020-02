Exclusief voor abonnees "Naar Ardennen om te winnen" Pogacar timet perfect op slotklim 07 februari 2020

00u00 0

Tadej Pogacar (21) is aan het nieuwe seizoen begonnen zoals hij het vorige heeft beëindigd. Hij won drie ritten en werd derde in de eindstand van de Ronde van Spanje, gisteren won hij de tweede rit in de Ronde van Valencia, waar hij ook eindwinnaar wil worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis