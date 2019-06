Exclusief voor abonnees "Na tien dagen blij dat ik naar huis mag" Fruitboer Karel Paesmans 18 juni 2019

Karel Paesmans (53) uit het Limburgse Nieuwerkerken is al 30 jaar fruitboer en blijft ook tijdens zijn vakantie zijn e-mail checken. "In de winter proberen we er tien dagen tussenuit te knijpen. Vroeger gingen we op skivakantie, maar de jongste vijf jaar zoeken we warmer weer op: Vietnam, Egypte, de Canarische eilanden. In de zomer nemen mijn zes personeelsleden vakantie, dan kan ik niet weg. Of ik meer vakantie zou willen? Ach, na die tien dagen ben ik telkens blij dat ik terug naar huis mag. De week voor we op vakantie vertrekken is het elke keer stressen om alles op orde te krijgen, twee weken na je vakantie ben ik nog bezig alles bij te werken." Financieel is vakantie nemen voor Paesmans geen aderlating. "Ik moet de verantwoordelijkheid wel afstaan als ik het bedrijf achterlaat, en dat kost geld. Maar in tegenstelling tot een bakker of een slager die zijn deuren sluit, derf ik geen inkomsten. Die bomen weten niet dat ik weg ben, hé." (LB)

