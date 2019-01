"Na tabak: nu voedingsindustrie aan banden leggen" 29 januari 2019

Er moet een wereldwijd verdrag komen om de impact van de voedingsindustrie op het klimaat in te dijken. Daarvoor pleit een internationaal panel van klimaatspecialisten, biologen en beleidsexperts in vakblad 'The Lancet'. Ze wijzen naar twee factoren die enorm bijdragen tot de klimaatopwarming: enerzijds het lobbywerk van multinationals, en anderzijds overheidssubsidies voor niet-duurzame landbouw en fossiele brandstoffen. Bovendien zorgen die voor ondervoeding en zwaarlijvigheid.

