"Na eerste tegengoal was er plots paniek" EUPEN van 0-2 naar... 3-2 19 februari 2018

Eupen heeft nog drie kogels over in de degradatiestrijd. Nummer vier schoot het tegen Zulte Waregem in eigen voeten. De rode lantaarn gooide zaterdag een dubbele voorsprong zomaar te grabbel. Tot grote ontgoocheling van Hendrik Van Crombrugge. "We hebben een kans laten liggen om een stap richting behoud te zetten", baalde de doelman. "Vooral de manier waarop doet pijn. Onze eerste veertig minuten waren één van de beste dit seizoen, maar in vijf minuten smeten we alles weg. (zucht) Misschien dachten enkele jongens dat het al gespeeld was. Na die eerste tegengoal ontstond er plots paniek. Dan zie je dat alles maar als los zand aan elkaar hangt."

