"Na de rust met strakke defense verschil gemaakt"

De burenstrijd tussen de meisjes van Lummen B en DBC Houthalen B is altijd een leuke duel. Lummen B doet het dit seizoen uitstekend en een zege was nodig om de aansluiting met de top niet te verliezen. Een glansrol was weggelegd voor de 21-jarige Amy Filtjens (22 ptn). Karen Moons had ook een groot aandeel in de sterke prestaie en werd topschutster met 27 punten. Uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind (68-63). Een verdiende zege?

