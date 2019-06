Exclusief voor abonnees "Na 10 jaar is Ellen eindelijk mijn vrouw" Gert Verhulst getrouwd 01 juni 2019

Ver weg van de camera's is Studio 100-baas Gert Verhulst (51) getrouwd met zijn vriendin Ellen Callebout (41). Nadat ze elkaar het jawoord gegeven hadden, deelde het koppel wel deze foto op Instagram. "Na 10 jaar eindelijk officieel mijn vrouw!", schreef Verhulst erbij. In december vorig jaar liet het koppel weten dat een huwelijk op de planning stond. "Gert heeft het me niet officieel gevraagd. Het is gewoon tijdens een gesprek aan de ontbijttafel beslist", zei Ellen toen. "'Zouden we niet eens trouwen?' 'Awel ja.' Zo zijn we."

