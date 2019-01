"N-VA heeft wereldrecord politieke beloftes breken" Vlaams Belang 21 januari 2019

Het ging gisteren over slechts één partij op de Vlaams Belang-nieuwjaarsreceptie: N-VA. "De Wever en co. hebben het wereldrecord politieke beloftes breken gepakt", zei voorzitter Tom Van Grieken. Het werd snel duidelijk tijdens de speech van Van Grieken dat hij volop mikt op de twijfelende kiezers van N-VA. Had De Wever niet beloofd om nooit samen met links te besturen? Toch vormde hij een coalitie met sp.a in Antwerpen. Had hij niet beloofd om burgemeester te blijven? Hij wil nu minister-president worden. Natuurlijk kon ook de visa-affaire rond N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam uit Mechelen niet onvermeld blijven. "Beeld u eens in dat het hier niet over N-VA'ers ging, maar over PS'ers: de N-VA zou terecht woest en genadeloos zijn. Maar nu het over hun goudhaantje Francken gaat, gelden er plots andere normen en waarden." Voor Vlaams Belang is het duidelijk: Francken draagt hier de politieke verantwoordelijkheid. "Hij faalt over de hele lijn", zegt Van Grieken.

