"Muziek en mensen om me heen hielpen me erdoor"

Lezer bij het ontbijt 16 mei 2020

"Ik las deze week in mijn krant hoe moeilijk artiesten en andere beroepen in de cultuursector het vandaag hebben en dan bloedt mijn hart. Ik leef ontzettend mee met die mensen. Wat zich daar nu afspeelt, is een drama. Alles ligt voor onbepaalde tijd stil en zelfs de kleine evenementen zullen waarschijnlijk niet doorgaan. Ik ben in mijn vrije tijd zelf veel met muziek bezig. Dat is gegroeid na het overlijden van mijn vrouw in 2010. Wij gingen samen wel eens naar optredens van Frans Bauer en Jo Vally, maar toen Lutgarde overleed aan borstkanker had ik iets nodig om mij aan vast te klampen. Ik zocht iets om mijn zinnen te verzetten en zo ben ik in de muziekwereld terechtgekomen. Ik stel ondertussen al tien jaar mijn eigen Vlaamse top veertig samen op mijn Facebookpagina. Daardoor heb ik ook artiesten als Jo Vally, Willy Sommers en Steve Tielens leren kennen. Ik heb zelfs hun gsm-nummer. Maar ik zal mij nooit aan hen opdringen. Alleen met Nieuwjaar en hun verjaardag stuur ik hen een berichtje. Of als ze op één staan in de Ultratop. Dan feliciteer ik hen. Mijn top veertig wordt sinds 2 mei ook integraal elke zaterdag op Family Radio uitgezonden. Daar ben ik wel fier op.

