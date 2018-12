'Move tegen pesten' is best bekeken filmpje op YouTube 07 december 2018

Ketnet kaapt met het themalied 'Stip na stip' van de Move tegen pesten de eerste plaats weg in YouTube Rewind. Dat is de jaarlijkse ranking van de populairste video's op YouTube in België. De Move tegen pesten is de actie van Ketnet in samenwerking met het Vlaams Netwerk 'Kies Kleur tegen Pesten', een initiatief dat in 2012 in het leven werd geroepen. Daarin worden kinderen aangespoord om samen te dansen en te zingen tegen pestgedrag. Met de song 'Stip na stip' riep actrice Tinne Oltmans in 2018 kinderen en jongeren op om vier stippen op hun hand te zetten, het symbool tegen pesters. Ook in 2019 slaan Ketnet en het 'Netwerk Kies Kleur tegen Pesten' de handen in elkaar. (ND)

