"Mourinho maandag trainer van Real" 08 maart 2019

De dagen van Santiago Solari als trainer van Real Madrid lijken geteld. Gisteravond was er topoverleg tussen Realvoorzitter Florentino Pérez en sportief directeur José Angel Sanchez. Rond middernacht bestond in alle Spaanse media nog weinig twijfel: José Mourinho wordt volgens hun bronnen vanaf maandag de nieuwe trainer van 'De Koninklijke'. Hij was er al eens coach tussen 2010 en 2013 toen hij de jarenlange hegemonie van het Barcelona van Guardiola doorbrak met een zege in de bekerfinale tegen Barça en een landstitel in zijn tweede seizoen.

