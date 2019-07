Exclusief voor abonnees "Motivatie BAS grondig analyseren" Dieter Penninckx (KVM) 18 juli 2019

KV Mechelen heeft gisteravond de motivatie van het BAS ontvangen. De clubadvocaten buigen zich nu over het document en beslissen vandaag of ze volgende stappen ondernemen. Hoe dan ook zit hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx met een dubbel gevoel. "Het besluit van het BAS is beter dan dat van de Geschillencommissie", aldus de sterke man van KVM. "Maar we worden gestraft voor iets wat we als club niet gedaan hebben. We hebben Europees voetbal verdiend op basis van vorig seizoen. Voor een club als Malinwa is dit een opdoffer. We gaan de motivatie nu grondig analyseren, daarna bekijken we wat we zullen doen."

