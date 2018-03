"Moscon maakt grote kans" Maurizio Fondriest 17 maart 2018

"Gianni Moscon," zegt Maurizio Fondriest (53). "Misschien wint die vandaag Milaan-Sanremo wel." Als we de voormalige wereldkampioen en ex-winnaar van de lenteklassieker mogen geloven, zou het wel eens een Primavera van de verrassing kunnen worden. "Moscon is in vorm. Als hij niet voor Kwiatkowski moet werken, maakt hij een grote kans in Sanremo." Maar ook Maurizio Fondriest komt natuurlijk bij dezelfde drie namen uit. "De Primavera, dat gaat om de Poggio. Daar moet het allemaal gebeuren. En er zijn maar drie renners die daar de wedstrijd kunnen openen: Sagan, Kwiatkowski en Alaphilippe. Dezelfde drie als vorig jaar." Correctie. Eigenlijk is er maar één renner waar deze Milaan-Sanremo om draait. "Peter Sagan steekt er bovenuit. Zoals hij in de zesde rit van de Tirreno-Adriatico na een valpartij op acht kilometer voor de streep van fiets moest wisselen, dan in zijn eentje tot helemaal vooraan in het peloton terugkeerde en dan nog bijna de sprint won tegen Marcel Kittel, dat getuigt van grote vorm", zegt Fondriest.

