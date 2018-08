"Morgen rijden ze weer rond. Zonder rijbewijs, zonder verzekering" 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Tussen de 80 en 95 kilometer per uur. Zo snel reed de Nederlandse Anderson C. (21) maandag volgens de verkeersdeskundige toen hij de 5-jarige Maimouna doodreed op het trottoir voor een Lidl-filiaal in Sint-Niklaas. Daarna legde hij de politie een onbestaand rijbewijs voor.

Onopzettelijk?

De onderzoeksrechter liet chauffeur Anderson C. aanhouden voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen, rijden zonder geldig rijbewijs en vluchtmisdrijf. Als je zonder rijbewijs achter het stuur stapt en een dodelijk ongeluk veroorzaakt, kan men volgens mij niet meer spreken van "onopzettelijk". Dan wordt je auto een moordwapen. Veel sterkte aan de familie van het meisje dat gestorven is.

Danielle Roggeman

Bekend bij het gerecht (1)

Chauffeur Anderson C. staat bij het Belgische gerecht bekend voor drugs dealen, een diefstal met geweld en rijden zonder rijbewijs en keuring. Hoe is het mogelijk dat zo iemand er tóch nog in slaagt een auto te besturen? Zowel hijzelf als de lokale politie is hier in de fout. Controleer dergelijke mensen, dan kom je dit niet tegen

Ronny Plovie

Bekend bij het gerecht (2)

De chauffeur is 21 jaar oud en heeft reeds een waslijst aan criminele feiten op zijn kerfstok. Zou deze lijst niet kleiner zijn als men dit soort criminelen lang genoeg achter de tralies stopt? Had dan de dood van deze kleine meid niet vermeden kunnen worden?

Dan M.

Wat riskeren ze?

Anderson C. reed zonder rijbewijs en keuring. We zien wel vaker dat drama's zoals het ongeval in Sint-Niklaas worden veroorzaakt door daders die alle regels aan hun laars lappen. Wat riskeren ze?

Dick Decock

Niks afnemen

Morgen rijden ze weer rond. Zonder rijbewijs, zonder verzekering. Als ze niks hebben, kan je hen niks afnemen. Dit weten ze verdomd heel goed. En zo rijden er heel wat rond.

Luc Brouckaert

Ingefluisterd

De chauffeur verklaarde dat hij was afgeleid door een passagier toen hij uit de bocht ging... Wie heeft hem zó afgeleid dat hij zonder rijbewijs plaatsnam achter het stuur? Wie heeft de bestuurder zó afgeleid dat hij zo hard reed? Heeft één of andere gevoelloze advocaat hem deze uitleg ingefluisterd?

Jan Baroen

Snelheidsduivels

De wegpiraat van Sint-Niklaas reed 90 kilometer per uur in een zone 30. Voor mij is hij dus schuldig aan doodslag. Maar hoeveel celstraf zal hij uiteindelijk krijgen? En hoeveel jaar zal hij dan effectief zitten? Het is ook bijzonder pijnlijk dat snelheidscontroles bijzaak zijn geworden. Rij maar eens 70 kilometer per uur op een gewestweg. Hoeveel auto's zullen je niet voorbijvliegen? En als ze eventjes niet voorbij kunnen, dan plakken ze aan je bumper. Iedereen ziet het. De politie blijkbaar niet. Boetes moeten hoger en dit vanaf de eerste overtreding, zeker indien de snelheid (meer dan) dubbel zo hoog is als toegelaten.

Frans Vandenweghe, Dadizele