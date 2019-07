Exclusief voor abonnees "Moordenaar Julie weet wél waarmee hij bezig is" 05 juli 2019

Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, verschijnt vanochtend weer voor de raadkamer. Die kan zijn opsluiting met een maand verlengen. De familie van Julie heeft deze week het moorddossier mogen inkijken. "Er staat niets in wat wij nog niet wisten", zegt hun advocaat John Maes. "Ik verwacht dat het onderzoek nog voor het einde van het jaar rond zal zijn. Belangrijk wordt de visie van de psychiaters. Er zitten nog geen psychiatrische verslagen in het dossier." Bakelmans werd in 2016 toerekeningsvatbaar verklaard na de verkrachting van zijn ex. Het hof van beroep gaf hem daar vorige week 5 jaar cel voor. Als hij niet in cassatie gaat, wordt het dossier van 2016, met psychiatrisch verslag, toegevoegd aan het moordonderzoek over Julie. "Op het hof van beroep maakte Bakelmans een gelaten indruk. Maar ik heb hem ook gezien op de reconstructie voor de moord op Julie. Hij is gewiekst, slim, weet wél waarmee hij bezig is. Hij probeert mensen om de tuin te leiden. Ik vrees dat de psychiater in 2016 het gevaar op recidive heeft onderschat." (PLA)

