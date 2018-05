"Mooi voetbal of niet, dat interesseert ons nu geen zak" VERSTRAETE 11 mei 2018

Birger Verstraete heeft lak aan de manier waarop AA Gent een punt veroverde in Genk. Hij kijkt nu al uit naar zondag en hoopt uitgerekend tegen Anderlecht de vierde plaats veilig te stellen. "We hebben de voorbije week scherper getraind dan ooit", zegt Verstraete. "Toen we in Genk aankwamen, hadden we echt het gevoel dat we hier niet zouden verliezen. Het was niet mooi zoals we speelden, maar eerlijk: dat interesseert ons op dit moment geen zak. We hebben gespeeld met een groot hart, iedereen heeft geknokt. We staan vierde en over twee matchen willen we daar nog staan. Je mag niet vergeten dat we van de voorlaatste plaats komen. Als we dan aan het eind van de rit Europees spelen, kan je alleen maar 'chapeau' zeggen voor de spelers, de coach en de hele staf."

