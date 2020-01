Exclusief voor abonnees "Mooi, maar vooral belangrijk" Eerste goal De Sart voor Antwerp 20 januari 2020

Na de uitsluiting van Hoedt werd Haroun centrale verdediger en droeg Alexis De Sart (23) het middenveld van de Great Old. Tot aan de inbreng van Hongla, waarna de Luikenaar zich alsnog iets offensiever kon tonen. Hij stond op de goeie plaats om rommelig uitverdedigen van Cercle af te straffen met de Antwerpse winninggoal, van buiten de rechthoek. "Mijn eerste goal dit seizoen en dus ook mijn eerste voor Antwerp", straalde de jongste zoon van voormalig Jonge Duivels-coach Jean-François De Sart. "Dat het een mooie goal was, is meegenomen. Maar vooral het belang ervan telt. In moeilijke omstandigheden leverde mijn schot drie punten op." (LUVM)

