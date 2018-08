'Mooi en meedogenloos' kunt u toch nog bekijken... in het Frans 09 augustus 2018

Enkele Vlaamse fans van 'Mooi en meedogenloos' hebben een handig achterpoortje gevonden om de avonturen van Ridge Forrester en co. toch nog te kunnen blijven volgen. Deze week staakte de Vlaamse zender Fox de uitzendingen van 's werelds meest bekeken soap in ons land na 7.452 afleveringen, en dat konden de trouwe kijkers niet appreciëren. Op sociale media gaven ze elkaar de gouden tip om voortaan dan maar op weekdagen rond 9.30 uur op France 2 af te stemmen. Op die Franse openbare zender, ook bij ons via de kabel of digitaal te ontvangen, heet 'Mooi en meedogenloos' wel 'Amour, gloire et beauté'. De reeks wordt er bovendien gedubd in het Frans en niet ondertiteld, zodat enige kennis van de taal van Molière wel aangewezen is. Het verhaal loopt er ook zo'n 50 afleveringen voor op de slotepisode die op Fox werd uitgezonden. Maar in soapland komt dat vaak overeen met een zucht. (HL)

HLN