Exclusief voor abonnees "Monument van het Franse wielrennen" Bernard Hinault 14 november 2019

Ook Bernard Hinault (64) - die Poulidor voor het laatst zag op de laatste dag van de Tour de France in juli - rouwde gisteren om het verlies van "een vriend". De vijfvoudige Tourwinnaar had het overlijden van Poulidor naar eigen zeggen niet zo snel verwacht. "Het is triest nieuws. Raymond is een monument van het Franse wielrennen, hij heeft veel mensen geraakt én getekend - het tegendeel kan je onmogelijk zeggen. Zondag had ik vernomen dat het niet al te best met hem ging. Il n'était pas en grande forme, maar... Dit is heel plots."

