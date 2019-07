Exclusief voor abonnees 'Monsieur Europe' en 'Frau Europa' besnuffelen elkaar 09 juli 2019

Premier Charles Michel en Duits defensieminister Ursula von der Leyen hebben elkaar voor het eerst in de ogen gekeken sinds ze beiden werden voorgedragen voor een Europese topjob. "De komende tijd moet ons continent grote uitdagingen het hoofd bieden, zoals de brexit, de volgende begroting en de klimaatverandering. In die context zullen de Europese instellingen nauw met elkaar moeten samenwerking", aldus de twee in een gezamenlijke verklaring. Dat Michel op 1 december Donald Tusk opvolgt als Europees president, staat vast. Of Von der Leyen daadwerkelijk de fakkel van Jean-Claude Juncker overneemt als Commissievoorzitter, is veel minder zeker. Het Europees Parlement moet daarvoor nog zijn fiat geven.

